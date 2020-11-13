Mumyaların sırrını tomografi çözdü

20’li yaşlarda bir erkek, 30’lu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyalar, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor. Bilim adamlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri ortaya çıktı. Araştırmacılar, üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle öldüklerini belirtti.