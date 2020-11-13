13 Kasım 2020 Cuma 23:34 | Son Güncelleme:
Mumyaların sırrını tomografi çözdü
Mısır'da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları, bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı.
20’li yaşlarda bir erkek, 30’lu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyalar, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor. Bilim adamlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri ortaya çıktı. Araştırmacılar, üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle öldüklerini belirtti.