Muhsin Fahrizade suikastının detayları ortaya çıktı... Uzaktan kumandalı silahla vuruldu

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Fahrizade suikastının ayrıntılarıyla ilgili bilgilere ver verilen bir haber yayımladı. Habere göre, Fahrizade ve eşini taşıyan kurşun geçirmez araç ile koruma ekiplerine ait 3 araç, Tahran’ın Demavend ilçesi Abserd semtine doğru yola çıktı. Konvoya öncülük eden koruma timlerine ait araçlardan biri olay yerine birkaç kilometre kala Fahrizade’nin gideceği yeri kontrol etmek ve oranın güvenliğini sağlamak amacıyla eskorttan ayrıldı.

3 KURŞUN İSABET ETTİ



Tam o esnada sıkılan mermilerin çıkardığı ses nedeniyle araç durdu ve Fahrizade sesin motor arızasından kaynaklı olduğunu düşünerek araçtan indi. İranlı nükleer bilimci, araçtan iner inmez olay mahalline 150 metre mesafede yolun kenarına bırakılan kamyonetin üzerindeki uzaktan kumandalı otomatik silahtan sıkılan mermilerden 2’si yan tarafına biri de sırtına isabet etti. Fahrizade’nin baş koruması kendini siper etti. Bu sırada yol kenarındaki kamyonet patlatıldı. Fahrizade hastaneye nakledildi ancak kurtarılamadı. Saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü ve olay yerinde hiçbir saldırgan yoktu. Fahrizade ile koruması dışında olayda hayatını kaybeden olmadı. Yol kenarına bırakılan ve ardından patlatılan kamyonetin sahibi 28 Kasım’da ülkeyi terk etti.

Fahrizade için Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nde ve Kum kentindeki Masume Türbesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Fahrizade’nin cenazesi bugün Tahran’da toprağa verilecek.

BÜYÜK SAVAŞ İÇİN KIVILCIM



Rus parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Konstantin Kosaçev, Fahrizade’nin öldürülmesinin Ortadoğu’da büyük bir savaşın başlamasına neden olabileceğini belirtti. Kosaçev, suikasti “Bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir terörist saldırı” olarak nitelendirdi. ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Fahrizade’nin öldürülmesi konusunda “dünyanın İsrail’e teşekkür etmesi” gerektiğini söyledi.