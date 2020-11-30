Muhsin Fahrizade suikastında yeni iddia: Uzaktan kumandalı makinalı tüfekle öldürüldü

Fars Haber Ajansı, İran’ın nükleer çalışmalarının babası olarak görülen Muhsin Fahrizade suikastının uzaktan kumandalı makinalı tüfek ile gerçekleştirildiğini iddia etti. İran İstihbaratı yeni ipuçları paylaşmaya hazırlanıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İran’ın nükleer çalışmalarının babası olarak görülen Muhsin Fahrizade suikastına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İran’ın devrim muhafızlarına yakın Fars Haber Ajansı, suikastın uzaktan kumandalı makinalı tüfek ile gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu saldırıda olay mahallinde suikastı gerçekleştiren insan unsurunun olmadığını savundu.

İddiaya göre cuma günü öğleden sonra Fahrizade eşiyle birlikte zırhlı otomobili ile Mazenderan’dan Demavend bölgesine doğru ilerliyordu. Suikast mahalline birkaç kilometre kala beraberindeki 3 koruma aracından biri varış noktasını kontrol için eskorttan ayrıldı.

Bunun hemen ardından Abserd’e gelindiğinde Fahrizade’nin aracına uzaktan ateş açıldı. Kurşun sesini araçtan gelen bir ses olarak düşünen Fahrizade aracı durdurdu ve araçtan indi.

Yol kenarına park edilmiş mavi kamyonete sabitlenmiş uzaktan kumandalı makinalı tüfekle yaklaşık 150 metreden ateş açıldı. Fahrizade’ye 3 mermi isabet etti.

Kendisini İranlı bilim adamına siper eden korumasına ise birkaç mermi isabet etti.

Kamyonet de yine uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Koruması olay mahallinde, Fahrizade ise hastanede hayatını kaybetti.

“YENİ İPUÇLARI YAKINDA AÇIKLANACAK”

İran istihbaratı suikast ile ilgili yeni detaylara kilitlenmiş durumda.

İran İstihbarat Bakanlığı, saldırıyı yapanlarla ilgili yeni ipuçlarının ellerine geçtiğini ve yakında açıklayacaklarını söyledi.

“NÜKLEER STRATEJİMİZ DEĞİŞEBİLİR”



Meclis Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Abbasi, Fahrizade’nin öldürülmesinin nükleer stratejiyi değiştireceğini söyledi. Meclis gündemindeki uranyumun yeniden yüzde 20 zenginleştirilmesi, nükleer anlaşmadan çekilinmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurmu denetçilerinin sınır dışı edilmesi seçenekleri masaya yatırılıyor.