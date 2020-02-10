Mucize kedi Blitz! Üzerinden 7 saatte 250 tren geçti

Trenlerden birinin çarpmasıyla omurgasında kırık meydana gelen kedi, metro hizmetlerini sağlayan Transport for London (TfL) çalışanının raylara izinsiz giren tuhaf birinin olduğunu fark etmesiyle en sonunda kurtarıldı. Personel ardından kedinin üzerinde bulunan çip sayesinde Blitz’in sahibi Mark Piggott’a ulaştı. Olayda kuyruğunu da kaybeden Blitz’in iyileşmekte olduğu belirtildi.