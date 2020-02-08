MSB'den Suriye uyarısı! Gözlem noktalarına dokunan yanacak

MSB tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, İdlib’de yapılacak her türlü saldırıya “misliyle karşılık verileceğini” belirtip, bölgedeki 12 gözlem noktasının görevlerine devam edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre 12 gözlem noktasından 3’ü rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. Buradaki birlikler olası saldırılara en sert şekilde karşılık vermeye hazır bekliyor. Gözlem noktalarındaki tüm faaliyetler en az 24 saat öncesinden muhataplarla koordine edilerek gerekli bilgiler veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nca, çatışmazlık bölgelerinde rejimin ele geçirdiği bölgelerden geri çekilmemesi durumunda TSK’nın verilen her görevi yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

YPG’YE KARŞI DENETİM

Terör örgütü YPG ile ilgili “Terör örgütü 24 bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Bu saldırılara karşı 64 yol kontrol noktasında aralıksız denetim yapılıyor. Toplam 2 bin 606 mayın ve EYP temizlendi. 149 kilometrelik bin 339 tünel kullanılamaz hale getirildi” denilirken Rusya’yla yapılan ortak devriyelerin de süreceği belirtildi. “Pınar Bölgesi’nde bugüne kadar toplam 605 meskun mahal teröristlerden arındırılmış, Tel Abyad’da 185, Resulayn’da ise 79 okul hizmete açılmıştır” açıklaması da yapıldı