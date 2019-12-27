Mossad'ın STK'sından çarpıcı rapor: İsrail kendi iyiliği için Türkiye ile anlaşmalı
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen Herzliya Enstitüsü, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili İsrail'e öneride bulundu. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi küresel bir güç haline getirdiğinin altı çizelen raporda, "Akdeniz'de İsrail'in çıkarına olan Türkiye ile anlaşmasıdır" ifadelerine yer verildi.
“Sıfırdan yüzyıla-Erdoğan her cephede etkin” başlıklı raporda, “Akdeniz’de İsrail’in çıkarına olan Türkiye ile tansiyonu düşürmektir” denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi küresel bir güç haline getirdiğine vurgu yapılan raporda, İsrail’in en kısa zamanda Akdeniz Gaz Forumu düzenleyerek 7 Avrupa ülkesi ve Türkiye’yle anlaşması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca, “Türkiye ile İsrail arasında askeri alandaki her gerginlik Tel Aviv için risk taşıyacaktır. İsrail’in aleyhine olacak rekabet yerine Türkiye ile hava ve deniz alanlarında yeni iş birliği anlaşmaları yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.
(Star)