Moskova'da tarihi Libya anlaşması: Hafter süre istedi

Çavuşoğlu, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklama yaptı.

Libya'da BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında ateşkes imzalanması konusundaki çabalarından ve bugünkü toplantılara ev sahipliğinden ötürü Rusya'ya teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta yaptıkları çağrı doğrultusunda Libya'daki taraflar arasında bir ateşkes imzalanması için Rus heyetiyle gün boyu çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık." dedi.

Nihai hale geldikten sonra Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin metni imzalayarak Türk tarafına teslim ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre, süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, metni imzalayan Serrac ve Mişri'ye teşekkürlerini iletti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: UMARIZ ONLARDAN DA (HAFTER) OLUMLU BİR KARAR ÇIKACAK

Lavrov, başkent Moskova’da Türk, Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk ve Rus heyetlerin desteğiyle Libya taraflarının Moskova’da uzun süren istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan çağrıyla pazar günü saat 00.00’da devreye giren ateşkese yönelik konuları detaylandıran bir evrakı değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Söz konusu taslak metnin son halinin, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, “Belge üzerinde ciddi istişareler yapıldı ve bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bu belgeyi imzaladılar.” dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’in de belgeye olumlu yaklaştıklarını kaydeden Lavrov, “Ancak yarın sabaha kadar ilave süre istediler. Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak. Türk ve Rus tarafları, şu anda istişare edilen anlaşmaların uygulanması için onlara gerekli desteği sağlamaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

(AA)