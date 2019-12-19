Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,618
  • 281.98
  • 110599
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri

Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri

Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken RT'nin haberine göre çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 saldırgan uzun namlulu silahlarla FSB binasına girip rasgele ateş açmaya başladı.

 

 

Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken ölü sayısıyla ilgili de kesin bir bilgi yok. Rus kanalı REN-TV, ölüm sayısını 2 olarak verirken, Izvestiya ise sayının 3 olduğunu bildirdi.

Ayrıca, medyada yer alan bazı haberlerde silah seslerinin FSB merkezinin resepsiyonunda başladığı daha sonra silahlı kişinin kaçarak bir binaya saklandığı bilgisi de yer alıyor.

Polis araçları Moskova'daki silahlı saldırının ardından Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının yakınındaki sokağı kapattı.


Can Yaman'dan eski aşkı Demet Özdemir'e zeytin dalı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk teklif!
Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir'den set paylaşımı
Demet Akalın icra memurunu affetmemişti! O davada karar çıktı
'Evliliğimiz dört dörtlük değil'

Tesla Cybertruck´ın Kopyası Rusya Sokaklarında Görüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri dudak uçuklattı