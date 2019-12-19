Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken RT'nin haberine göre çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 saldırgan uzun namlulu silahlarla FSB binasına girip rasgele ateş açmaya başladı.

#AHORA!?Se escuchan disparos en el centro de #Moscú, al menos 3 muertos por disparos de un hombre armado con un fusil.



?? IMÁGENES DE HACE UNOS INSTANTES:pic.twitter.com/mrbPI8yjhj — eSPAINews (@eSPAINews) December 19, 2019

Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken ölü sayısıyla ilgili de kesin bir bilgi yok. Rus kanalı REN-TV, ölüm sayısını 2 olarak verirken, Izvestiya ise sayının 3 olduğunu bildirdi.

Ayrıca, medyada yer alan bazı haberlerde silah seslerinin FSB merkezinin resepsiyonunda başladığı daha sonra silahlı kişinin kaçarak bir binaya saklandığı bilgisi de yer alıyor.

Polis araçları Moskova'daki silahlı saldırının ardından Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının yakınındaki sokağı kapattı.