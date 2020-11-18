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  • Moskova'da bir AVM'de yaşandı: Merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik oldular
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:19 | Son Güncelleme:

Moskova'da bir AVM'de yaşandı: Merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik oldular

Moskova'da bir AVM'de yaşandı: Merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik oldular
DHA

Rusya'da bir AVM'de küçük bir çocuğun eli yürüyen merdivenlere sıkıştı. AKM'deki müşteriler çocuğu kurtarmak kişi seferber oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova'da bir AVM'de alışveriş Ali isimli küçük bir çocuk yürüyen merdivenlerde düştü. 

DHA'da yer alan habere göre, küçük çocuk ardından elini merdivene kaptırdı. Adı Ali olduğu belirtilen çocuğu kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu. 

Yürüyen merdivendeki onlarca müşteri merdivenin üzerinde zıplayarak, çocuğu kurtardı. Ali'nin ciddi yara almadan kurtarıldığı o anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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