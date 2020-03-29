Moskova'da sokağa çıkma yasağı kararı

Sobyanin’in sitesinde yer alan açıklamada, yarından itibaren tüm Moskovalılardan, yaşları ne olursa olsun kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada, “Yarından itibaren Moskova’nın tüm sakinleri için, yaşları ne olursa olsun evlerinde kendilerini izole etme zorunluluğu getiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Moskovalılara, sadece acil tıbbi yardım başvurusunda bulunulması, hayatları ve sağlıkları doğrudan tehdit altında olması, zorunlu hallerde işe seyahat edilmesi, en yakında bulunan faal mağaza veya eczaneden alışveriş yapılması, ikamet yerinden en fazla 100 metreye kadar mesafelerde evcil hayvanların dolaştırılması, evsel atıkların dışarıya çıkarılması gibi durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.