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Moritanya'da 30 su kuyusu açıldı

Moritanya'da 30 su kuyusu açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi" kapsamında, Almanya Essen eyaleti DİTİB dernekleri ve Rize Müftülüğü öncülüğünde Moritanya'da 30 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Moritanya'da kuraklık yaşanan bölgelerdeki insanların temiz su ihtiyacını karşılayacak uzun ömürlü su kuyuları oluşturmak amacıyla başlatılan "Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi" çalışmaları kapsamında, 30 su kuyusu ve vakıf çeşmesi inşa edildi.

Rizeli hayırseverlerin destekleriyle Moritanya'da 11 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını ifade eden Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, açılışı yapılan kuyunun isminin "Recep Tayyip Erdoğan" su kuyusu olduğunu belirtti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli olduğu için bu kuyuya Recep Tayyip Erdoğan adını verdiklerini, açılan diğer kuyulara ise Necmettin Erbakan, Zavendikli Mustafa Efendi'nin isimleriyle beraber Rize'nin bütün ilçelerinin isimlerini vererek, toplamda 11 kuyu açtırdıklarını ifade etti.

- DİTİB Almanya-Essen bölgesinden 19 su kuyusu ve vakıf çeşmesi

DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB'e bağlı 36 dernek ile su kuyusu ve vakıf çeşmesi için toplamda 450 bin Avro bağış topladıklarını ve "Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi" ile Afrika'nın çeşitli bölgelerinde 33 adet su kuyusu açtırdıklarını, ayrıca 220 bin Avro tutarında 19 su kuyusunun ise Moritanya'da açıldığını aktardı.

Ayrıca derneğin Moritanya'nın başkenti Nuakşot'un kırsal bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere bin adet gıda paketi dağıttığı bildirildi.

(AA)

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