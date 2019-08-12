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  3. Moody's ABD'yi uyardı: Olumsuz etki yapacak

Moody's ABD'yi uyardı: Olumsuz etki yapacak

Moody's ABD'yi uyardı: Olumsuz etki yapacak

Kredi derecelendirme şirketi Moody´s, ABD yönetiminin Çin´e 1 Eylül´den itibaren uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergilerinin ticareti olumsuz etkileyebileceği ve büyümeye zarar verebileceği uyarısını yaptı.

Moody´s öngörülerine göre Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.0´nın altında, ABD ekonomisinin de yüzde 1.7´nin altında büyümesi bekleniyor.

Bunun yanında Moody´s açıklaması, ABD´nin hamlelerine karşılık Çin´den de misilleme önlemlerin alınmasının beklendiğini ve ABD´nin Çin´i döviz manipülasyonuyla suçlamasından bu yana gerilimlerin ve risklerin arttığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin´e yeni ek gümrük vergileri uygulayacağı haberlerinin ardından ABD hisse senedi piyasalarında düşüşler izlenmişti.

(DHA)

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