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Mona Lisa'nın hikayesi sanal gerçeklikte

Mona Lisa'nın hikayesi sanal gerçeklikte

Fransa’daki Louvre Müzesi, Leonardo da Vinci’nin Fransa’da ölümünün 500'üncü yılını anmak için da Vinci’nin sanat hayatının çığır açan bir retrospektifini hazırlıyor.

Sergi, 24 Ekim 2019’da halka açılacak. Louvre, dönüm noktası olacak bu serginin bir parçası olarak HTC VIVE Arts işbirliğiyle müzenin ilk sanal gerçeklik (VR) deneyimini sunacak. Da Vinci’nin en ünlü başyapıtı olan Mona Lisa’nın hikayesi, HTC VIVE sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde canlandırılacak. Mona Lisa: Camın Ötesi sayesinde izleyiciler, çıplak gözle göremeyecekleri gizli ayrıntıları keşfetme fırsatı bulabilecek.

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