Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu başladı

Moldova'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı seçimde yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Seçimlerde cumhurbaşkanını belirlemek için 139'u yurt dışında, 42'si de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde toplam 2 bin 143 sandık kuruldu.

Yaklaşık 2 bin yerel gözlemci ve 300'den fazla yabancı gözlemci tarafından takip edilen seçimlerde sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Ülkedeki seçim yasasına göre, cumhurbaşkanı seçiminin resmi sonuçlarının 3 gün içinde açıklanması gerekirken, seçimleri kazanan aday, 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

ADAYLAR

Bir önceki turda en yüksek oyu alan Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu ve mevcut Cumhurbaşkanı Dodon, bu turda cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Batı yanlısı tutumu ile bilinen Sandu, ülkenin Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonu ve Rusça karşıtı tavır alarak ülkede sadece Moldovacanın konuşulmasından yana olduğunu belirtiyor.

Rus yanlısı Dodon ise dış siyasette tüm ülkelerle, özellikle de Rusya ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve Rusçanın okullarda zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini savunuyor.

Seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan 45 yaşındaki Dodon'un adaylığı mecliste en çok sandalyeye sahip Sosyalist Parti tarafından destekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK TURU

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Rusya yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Batı yanlısı Maia Sandu yarışıyor.