Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2536
  • 6,9097
  • 327.46
  • 104846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı

Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı

Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin’e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan devlet haber ajansı ‘Montsame’ tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar.

Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.

(DHA)


Türkiye tek yürek oldu: Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
Merve Boluğur davayı kazandı
Yeni aşkıyla el ele yakalandı!
Yusuf Güney'den takdirlik hareket
Meğer partner beğenmemiş!
<p>Vali Doğan: '(İdlib'deki saldırı) Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'n

Hatay Valisi Doğan: '(İdlib'deki saldırı) 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İdlib'deki operasyonlarda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında