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  3. Modernize edilmiş S-300'ler hizmete alındı

Modernize edilmiş S-300'ler hizmete alındı

Modernize edilmiş S-300'ler hizmete alındı

Rusya'nın Yahudi Özerk Oblastı'nda bulanan Doğu Askeri Bölgesi hava savunma biriminin uçaksavar personeli için geliştirilen S-300V4 yüzeyden havaya füze sisteminin yeni bir grubunun hizmete alındığı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Doğu Askeri Bölgesi'nden yapılan basın açıklamasında, "S-300V4 yüzeyden havaya füze sistemi Doğu Askeri Bölge'nin hava savunma birlikleri ile ilk kez hizmete girmiştir." denildi.
 
Doğu Askeri Bölgesi'nin uçaksavar topçuları daha önce yeni sistemi güney Astrakhan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar eğitim alanında test ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişti.
 
Yapılan açıklamada, "S-300V4, hayati öneme sahip askeri, idari tesisleri, kuvvet gruplarını balistik ve aerodinamik hava saldırı silahlarına karşı korumak için tasarlanmış, ileri düzeyde mobil bir hava savunma füzesi sistemidir. Bu, modernize edilmiş S-300V uçaksavar füzesi sisteminin dördüncü sürümüdür." ifadelerine yer verildi.
 


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