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  3. Mnuchin: Çin ile yapılan yapıcı görüşmeler haftaya sürecek

Mnuchin: Çin ile yapılan yapıcı görüşmeler haftaya sürecek

Mnuchin: Çin ile yapılan yapıcı görüşmeler haftaya sürecek

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Çin´de bu hafta tamamlanan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin "yapıcı" olduğunu ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari görüşmelerin gelecek hafta Washington´da süreceğini açıkladı.

Mnuchin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lighthizer ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile yapıcı görüşmelerimizi tamamladık. Görüşmelerimizi gelecek hafta Washington´da sürdüreceğiz."

Gelişmelerin yanında Beyaz Saray Personel Şefi Mick Mulvaney Washington ve Pekin arasındaki ticari müzakerelerin gelecek iki hafta içinde "bir şekilde" çözüleceğini söyledi.

Milken Institute Global Conference´ta yaptığı açıklamalarda Mulvaney, ABD´nin Çin ile yapılacak olası bir ticaret anlaşmasın mükemmel olmadığı sürece kabul etmeyeceğini ve görüşmelerin sonsuza kadar süremeyeceğini söyledi.

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Pekin yönetiminin Washington ile gelecek hafta kadar yakın bir süre içinde bir ticaret anlaşmasına varılmasını beklediği yer almıştı.

DHA

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