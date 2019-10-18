Mısır'dan gözaltında tuttuğu Filistinlilerle ilgili yeni karar

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ziyad en-Nehale başkanlığındaki heyetin Mısır ziyaretini tamamladığı belirtildi.

Kahire ziyaretinde, gözaltında ve sınırda kalan gençlerle ilgili konuların çözülmesi noktasında anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Mısır'da gözaltında bulunan Filistinliler meselesinin kapatılması kararlaştırıldı. Bu Filistinlilerin, heyetle birlikte Gazze'ye geri dönüşü sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nehale'nin Mısırlı yetkililerle Filistin ve Gazze'ye uygulanan ablukaya ilişkin birçok konuyu ele aldığı aktarıldı.

(AA)