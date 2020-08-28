Mısır'da İhvan liderliğine vekaleten atanan Mahmud İzzet gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tutuklu İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine vekaleten atanan İzzet, Kahire'nin doğusunda gözaltına alındı.

İzzet'in kaldığı eve baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin içerideki iletişim araçları ve teknolojik aletlere de el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada İzzet'in 30 Haziran 2013'ten sonra çok sayıda terör faliyetini yönettiği öne sürülürken, özellikle de 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayının sorumlusu olduğu iddia edildi.

İhvan'dan konuya ilişkin ilk açıklama ise teşkilata bağlı "Vatan TV"nin sosyal medya hesabından geldi.

Açıklamada, İzzet ile irtibatın kesildiği ve darbe medyasının İzzet'in, Beşinci Yerleşim bölgesinde tutuklandığını duyurduğu ifade edildi.