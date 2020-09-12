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  • Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası!
12 Eylül 2020 Cumartesi 22:39 | Son Güncelleme:

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası!

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası!
AA

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'yi 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mısır'da Port Said Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yanı sıra İhvan liderlerinden 11'ine daha müebbet hapis cezası (25 yıl) verdi.

AA'nın Mısır resmi ajansı MENA'dan aktardığı habere göre, aynı davada yargılanan diğer sanıklardan 59'unun 3'er yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 sanığın 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, ölen bir sanık hakkında da dava dosyasının kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

MENA'da Bedii dışındaki sanıkların isimlerine yer verilmedi. Yerel basında ise sanıklar arasında İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'nin de olduğu bilgisi yer aldı.

Başsavcılık, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de şiddet eylemlerini provoke etmekle suçlamıştı.

Söz konusu hükme temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İhvan, 15 Temmuz'da Bedii hakkındaki 7 davada nihai hükmün verildiğini duyurmuştu. 

<p>Kenan Evren ne kadar adaletli olduğunu anlatırken “ Hem sağdan hem soldan astık” demi

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