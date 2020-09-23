Mısır'da darbeci Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu başlayan protestolar ülke genelinde devam ediyor.

AA'nın Mısır rejimi muhalifi Rasd Haber Şebekesi’ne dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı eylemler Mısır’ın çeşitli şehirlerinde dün gece de devam etti.

SİSİ KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

“Eylül kalkışması” olarak isimlendirilen eylemler çerçevesinde Beni Suveyf ve Giza kentlerinin farklı bölgelerinde gösteriler düzenlendi.

Beni Suveyf’in Eş-Şinnavi köyünde gece saatlerinde düzenlenen eylemlerde “Sisi defol”, "Susan Mısırlılar neden susuyor?" şeklinde sloganlar atıldı.

Giza kentinin Atıf bölgesinde de “Devrim sürüyor” sloganıyla protesto gösterileri düzenlendi. Buradaki eylemlerde de ülkedeki ekonomik durum ve hayat pahalılığı dile getirilerek, Sisi yönetiminin gitmesi istendi.

Mısır rejimini destekleyen medyada ise ülkede daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediği" yönünde haberler yapılarak, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı eylemcilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde gösterilerin tarihini ifade ediyor olması dikkati çekiyor.