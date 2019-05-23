Mısır'da aşırı sıcaklar can aldı: 3 ölü

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram, Menufiye kentinde bir plastik fabrikasında hava sıcaklığı nedeniyle çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki turistlik beldesi Şarm el-Şeyh'te de aşırı sıcaklar nedeniyle bir iş merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kahire ve Şarkiye kentlerinde iki toplu taşıma aracının yandığı, olaylarda can kaybı olmadığı duyuruldu.

Ülkenin güneyindeki Suhac kenti valiliği, şehirdeki bütün hastaneler ve hükümet dairelerinde alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Mısır Eğitim Bakanlığı da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bugün ülkedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edilmesi ve sınavların ertelenmesi kararı almıştı.