Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9965
  • 7,5673
  • 382.335
  • 101722
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Mısır'da 3 aylık OHAL ilan edildi

Mısır'da 3 aylık OHAL ilan edildi

Mısır'da 3 aylık OHAL ilan edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bu geceden başlamak üzere ülkenin tamamında 3 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre, Mısır'da 28 Nisan saat 01.00'den başlamak üzere ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi.

Kararnameye göre, silahlı kuvvetler ile emniyet teşkilatı, terör tehdidiyle mücadele, ülkede güvenliğin sağlanması, kamu ve özel mülkün korunması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.

Ayrıca Başbakan'ın, 162 sayılı olağanüstü hal kanununca Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerle donatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığınca alınan kararlara uymayanların hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Karara gerekçe olarak ülkenin sağlık ve güvenlik alanında içinde bulunduğu tehlikeli durum gösterildi.


Balkondaki vatandaşlar çaldı, polis oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Balkondaki vatandaşlar çaldı, polis oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Nur Yerlitaş kimdir

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları