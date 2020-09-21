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  • Mısır'da 27 lahit keşfedildi: Milattan önce 943 yılına ait
21 Eylül 2020 Pazartesi 12:45 | Son Güncelleme:

Mısır'da 27 lahit keşfedildi: Milattan önce 943 yılına ait

Mısır'da 27 lahit keşfedildi: Milattan önce 943 yılına ait
DHA

Mısır'da MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine ait 27 lahit keşfedildi.

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki antik Saqqara nekropolünde çalışan arkeologlar 27 lahit buldu. Bu ayın başlarında yalnızca 13 lahitin bulunduğu, ancak sonrasında 14 lahitin daha keşfedildiği belirtildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire'nin doğusundaki antik Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfediliğini ifade etti.

22.HANEDANLIK DÖNEMİNE AİT

El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlenidiği ve kimlere ait olduğuna ilişkin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

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