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11 Haziran 2019 Salı 11:34 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:34

Mısır Tutankhamun'un heykelinin satışının durdurulmasını istiyor

Mısır Tutankhamun'un heykelinin satışının durdurulmasını istiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, milattan önce hüküm sürmüş firavun Tutankhamun'un altın heykel başı için Londra'da 4 Temmuz'da yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması istendi.

Mısır yönetimi, İngiltere'ye, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın heykel başı için temmuz ayında yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, Tutankhamun'un altın kaplamalı heykel başının 4 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek bir müzayedede satılacağı yönünde yerel medyada çıkan haberlerin ardından açıklama yapıldı.

Londra'nın cevabı bilinmiyor
Mısır'ın Londra Büyükelçiliğinin müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesine ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilen açıklamada, Londra yönetiminin cevabına ilişkin bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili müzayede salonu ve UNESCO ile de yazışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, mevcut yasalar çerçevesinde söz konusu tarihi eserde Mısır'ın hakkı olduğu vurgulandı.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, firavun Tutankhamun'un altın heykel başı, Londra'da 4 Temmuz'da yapılması planlanan bir müzayedede satışa sunulacak.

(AA)

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