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Mısır piramitleri yakınında turist otobüsünde patlama

Mısır piramitleri yakınında turist otobüsünde patlama

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında Giza piramitlerinin bulunduğu bölgedeki müzenin yakınında bir turist otobüsünün geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Yerel basınına yansıyan bilgilere göre, patlama, piramitlerin olduğu bölgeye yeni inşa edilen Büyük Müzenin yakınında bir turist otobüsünün geçişi sırasında yaşandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda da herhangi bir bilgi verilmedi.

Aynı bölgede, geçen eylül ayında bir turist otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3’ü turist 4 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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