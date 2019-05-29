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29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:05 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:05

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, silahlı örgüt lideri Hafter'le görüştü

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, silahlı örgüt lideri Hafter'le görüştü

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle Libya'da Halife Hafter'le görüştü.

Mısır resmi haber ajansının (MENA) yayımladığı habere göre, İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Halife Hafter'le bir araya geldi. Haberde Hafter'in Kamil'e Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdiği vurgulandı. Önceden açıklanmayan sürpriz ve kısa ziyarete ilişkin başka bilgi verilmezken Kamil'in Mısır'a döndüğü belirtildi. Halife Hafter, nisan başında Libya'nın başkenti Trablus'a başlattığı saldırının ardından ikinci kez olmak üzere ülkedeki yetkililerle görüşmek üzere 9 Mayıs'ta Mısır'a gelmişti.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyerek başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter, terörle mücadele ettiği gerekçesiyle Mısır yönetimi tarafından açıkça destekleniyor. 

(AA)

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