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Mısır halkı, Sisi'yi protesto için sokaklara döküldü

Mısır halkı, Sisi'yi protesto için sokaklara döküldü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı. Başkent Kahire’de halkın ‘Arap Baharı’nın simgelerinden olan Tahrir Meydanı’na yürümesi dikkat çekti.

Mısır halkı, başta başkent Kahire'de olmak üzere çeşitli şehirlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto için sokaklara döküldü. Protestocular, “Özgürlük, adalet, tek halk tek ordu, Sisi artık yeter” sloganları atarak Sisi'nın istifasını istedi. Başkentte halkın ‘Arap Baharı’nın en önemli simgelerinden olan Tahrir Meydanı’na yürümesi ise dikkat çekti.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA SESLENDİ: SİSİ'Yİ TUTUKLAYIN

Mısırlılardan psikolojik korkuyu aşıp sokaklarda barışçıl gösterilere katılmalarını isteyen Muhammed Ali, Savunma Bakanlığına seslenip "Sisi'yi tutuklayın!" dedi.

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan halk, "meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.  (İHA)

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