Mısır çizgiyi aştı! ABD çağrıda bulundu

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, açıklamasında, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

NE OLMUŞTU?

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

BASKININ NEDENİ AÇIKLANMADI

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

GAZETECİLER, BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

MISIR MAKAMLARI AÇIKLAMA YAPMIYOR

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

AA GENEL MÜDÜRÜ KAZANCI: MISIR MAKAMLARI, AA ÇALIŞANLARINI DERHAL SERBEST BIRAKMALIDIR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilerek, "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır." denildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Oktay, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskın dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kazancı ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Müdür Kazancı'dan olaya ilişkin bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışanların en kısa sürede sağ salim görevlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Şenol Kazancı da Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

BAKAN VARANK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADALET BAKANI GÜL: BU PERVASIZ GİRİŞİMİ KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, "Mısır'da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olayın ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Hulusi Akar, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN KASAPOĞLU GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olay sonrası, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN TURHAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı ve bunun Mısır'da gelinen durumun vehametini gösterdiğini bildirdi.

Çelik, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve yapılan baskında çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu durum Mısır'da gelinen durumun vehametini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Mısır yönetiminin attığı bu adımın basın özgürlüğünü ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Çelik, "Gazetecilik görevi yapan, Anadolu Ajansı mensupları derhal serbest bırakılmalıdır. Anadolu Ajansının basın ilkeleri çerçevesinde icra ettiği objektif yayınların, bugüne kadar haksız ve hukuksuz uygulamaların arkasındaki çeşitli odakları rahatsız ettiğine şahit olmuştuk. Benzer bir duruma Mısır'da şahit oluyoruz. Mısır yetkilileri, dünya ajansları içinde en güçlü seslerden olan Anadolu Ajansından ve çalışanlarından özür dilemeli, provokatif adımlardan uzak durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Pakdemirli, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: MISIR’IN DARBECİ YÖNETİMİNİN ACZİYET İÇİNDE OLDUKLARININ GÖSTERGESİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

İBRAHİM KALIN'DAN AA GENEL MÜDÜRÜ KAZANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Konu hakkında Kazancı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAHÇELİ: BU MÜNASEBETSİZ DAVRANIŞIN HİÇBİR HUKUKİ, VİCDANİ VE İNSANİ TEMELİ YOKTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mısır polisinin 14 Ocak 2020 akşamında AA Kahire ofisine baskın düzenlediğini ve 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına aldığını hatırlatan Bahçeli, "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zemini kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde, Anadolu Ajansının Kahire Ofisi'ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz'de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte, Libya'da Hafter'in, İdlib'de Esad'ın, Mısır'da Sisi'nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur. Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: AA ÇALIŞANLARI DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili, "AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL: ŞİDDETLE KINIYORUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na Mısır yönetimi tarafından düzenlenen baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Görevinin başında olan, mesleğini icra etmeye çalışan basın mensupları serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI BOSTANCI: MISIR DERHAL AA ÇALIŞANLARINI SERBEST BIRAKMALI VE ÖZÜR DİLEMELİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AA muhabirine, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mısır, derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." diyen Bostancı, gazetecilik faaliyeti yürüten AA çalışanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Mısır ile her ne kadar anlaşmazlıklarımız olsa da uyulacak evrensel kurallar vardır. Bu çerçevede dikkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. AA çalışanlarını hemen serbest bırakmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN ŞENOL KAZANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Mustafa Destici, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU'NDA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Temel Karamollaoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

SİYASET, MEDYA VE SENDİKA TEMSİLCİLERİNDE KINAMA

Anadolu Ajansının (AA), biri Türk vatandaşı 4 çalışanının Kahire'de gözaltına alındığı baskın siyaset, medya ve sendika temsilcileri tarafından kınandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ile ayrı ayrı görüşen Kandemir ve Kaya, olay hakkında bilgi aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Şahin de "Anadolu Ajansı Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesini ve büro çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Zahid Akman da Genel Müdür Kazancı'yı aradı.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN: BU ÇİRKİN BASKIN KABUL EDİLEMEZ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Eren, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YTB Başkanı Eren, mesajında, "AA, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla ülkemize küresel çapta değer katan bir kurumumuz. AA'nın Kahire ofisine yapılan bu çirkin baskın kabul edilemez. Geçmiş olsun Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: POLİS BASKINI VE GÖZALTI KARARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen polis baskını ve gözaltı kararı kabul edilebilir bir durum değildir. Başkentimizin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak bu durum karşısında AA'nın yanında olduğumuzu bildirmek istiyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Bu arada, Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

(AA)