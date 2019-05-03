Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9672
  • 6,6846
  • 245.547
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Mısır Almanya'dan üçüncü denizaltıyı teslim aldı

Mısır Almanya'dan üçüncü denizaltıyı teslim aldı

Mısır Almanya'dan üçüncü denizaltıyı teslim aldı

Mısır, Almanya'dan sipariş ettiği 4 denizaltından üçüncüsünü Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Alman yapımı "209/1400" tipi denizaltının teslim törenine Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Ahmed Halid katıldı.

Halid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendiğini vurgulayarak, denizaltının Mısır Deniz Kuvvetlerinde "S 43" olarak isimlendirilerek göreve başlayacağını ifade etti.  

Denizaltının maliyeti ve ne zaman Mısır'a doğru hareket edeceği konusunda Kahire yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Alman yetkililerce daha önce yapılan açıklamalarda söz konusu denizaltının 500 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Su altından uydu telefonuyla görüşme teknolojisinin yer aldığı denizaltının uzunluğunun 73,60 metre olduğu bildirildi. 

"209/1400" tipi denizaltının kısa ve uzun menzilli roket fırlatma ve deniz altında uzun süre kalma özellikleri bulunuyor.

Almanya ile 2011 yılında iki denizaltı alımı için anlaşma imzalayan Mısır, 2014'te iki ekleme daha yaparak denizaltı siparişini dörde çıkarmıştı.

Mısır yönetimi ilk denizaltıyı Aralık 2016’da, ikinci denizaltıyı ise Ağustos 2017'de Almanlardan teslim almıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz evleniyor mu?
Annelik iddiasını DNA çözecek
Ünlü çift ayrıldı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
´Diriliş Ertuğrul´ oyuncuları Çeçenistan’da düzenlenen büyük atlı yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe 1200’de

Diriliş Ertuğrul Oyuncuları Çeçenistan’da...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Suudi Arabistan'ı çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

Görenlerin kafasını karıştıran fotoğraflar