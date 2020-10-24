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  • "Minnoşlar" filmine tepkiler devam ediyor! Netflix'te abonelik iptali sayısı on kat arttı
24 Ekim 2020 Cumartesi 15:05 | Son Güncelleme:

"Minnoşlar" filmine tepkiler devam ediyor! Netflix'te abonelik iptali sayısı on kat arttı

"Minnoşlar" filmine tepkiler devam ediyor! Netflix'te abonelik iptali sayısı on kat arttı
DHA

ABD'li dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan Minnoşlar adlı yapım çocuk istismarı tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Minnoşlar'ın yayından kaldırılmasına rağmen tepkilerin dinmediği Netflix'te abone sayısı on kat azaldı.

ABD'nin internet ve dizi film platformu Netflix'in tüm dünyada tartışma yaratan dizisi Cuties (Minnoşlar) rekor üyelik iptali sürüyor. Netflix’in on kat abone kaybına uğradığı açıklandı.

DHA'da yer alan haberde, Çocuk istismarı tartışmasıyla gündeme gelen ve Türkçeye Minnoşlar olarak çevrilen Fransız yapımı Cuties isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler dinmiyor.

Abonelik analiz sitesi verilerine göre, Fransız yapımı Cuties'in (Minnoşlar) 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından bu zamana kadar, Netflix abonelik iptalleri iptal sayısının 10 kat artığı ifade edildi.

Öte yandan film çocuk istismarı tartışmasıyla bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kriz neden olmuş, RTÜK konuya el atarak filmin Türkiye’de yayınlanmasını önlemişti. Twitter'da cancelnetflix (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde gündem olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini göstermişti.

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