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  3. Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş
02 Haziran 2020 Salı 13:43 | Son Güncelleme:

Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş

Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş

ABD'nin Minneapolis kentinde, polis 2012'den bu yana 280'i siyahi olmak üzere 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale ederken bu kişilerin 58'i bilincini yitirmiş.

ABD'nin Minneapolis kentinde, son 8 yılda polisin dizleriyle enselerine bastırması sonucu en az 58 kişinin bilincini kaybettiği bildirildi.

Amerikan CNN haber kanalı, polis departmanından edindiği güç kullanımı verilerini inceledi. Çalışma, Minneapolis'te görevli memurların, 2012'den bu yana 280'i siyahi olmak üzere 428 kişi üzerinde bu tekniği uyguladığını ortaya koydu.

Enselerine bastırılan kişilerden yüzde 14'ünün bilincini kaybettiği, bilincini kaybedenlerin 58'inin de siyahi olduğu görüldü.

Minneapolis'te nüfusun yüzde 19'unu siyahiler oluşturuyor.

Çalışma, ABD'de birçok polis departmanında yasak olan enseye dizle bastırma tekniğinin, Minneapolis'te bu süre içinde neredeyse haftada bir uygulandığını da gözler önüne serdi.

Minneapolis polis departmanı sözcüsü ise CNN'nin uygulamaya ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.


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