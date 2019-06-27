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Mini Çernobil

Mini Çernobil

İspanya’nın güneyinde bulunan Cebelitarık Boğazı'nın yakınlarında bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama yaşandı.

Yangının, Cadiz şehrinde bulunan Indorama şirketi tarafından işletilen bir kimyasal tesiste başladığı bildirildi.  Oluşan dumanların zehirli olabileceği belirtildi, yetkililerin yangının bölgeye verebileceği olası zararların değerlendirdiği öğrenildi. Belediye meclisi yangının oluşturduğu duman bulutlarının iddia edildiğinin aksine toksik atık bulundurmadığı açıklamasını yapmasına rağmen tesisin 50 kilometre yarıçapındaki evlerin boşaltılması emredildi.

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