Mini Çernobil

Yangının, Cadiz şehrinde bulunan Indorama şirketi tarafından işletilen bir kimyasal tesiste başladığı bildirildi. Oluşan dumanların zehirli olabileceği belirtildi, yetkililerin yangının bölgeye verebileceği olası zararların değerlendirdiği öğrenildi. Belediye meclisi yangının oluşturduğu duman bulutlarının iddia edildiğinin aksine toksik atık bulundurmadığı açıklamasını yapmasına rağmen tesisin 50 kilometre yarıçapındaki evlerin boşaltılması emredildi.