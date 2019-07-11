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  3. Minaj'ın S. Arabistan konseri iptal

Minaj'ın S. Arabistan konseri iptal

Minaj'ın S. Arabistan konseri iptal

Suudi Arabistan’da yapılacak 2019 Cidde Dünya Festivali’nde sahne alacağının duyurulmasının ardından tepki çeken Nicki Minaj, konser vermekten vazgeçti.

36 yaşındaki ABD’li şarkıcı, “Dikkatlice düşündükten sonra, Cidde Dünya Festivali için planlanan konserimi yapmamaya karar verdim” dedi. Minaj açıklamasında, “Şovumu Suudi Arabistan’daki hayranlarıma sunmaktan başka bir şey istememekle birlikte, kadın haklarına ve ifade özgürlüğüne olan desteğimi açıkça ortaya koymanın önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

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