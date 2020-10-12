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12 Ekim 2020 Pazartesi 01:53 | Son Güncelleme:

Milyarder kadına 220 milyon TL'lik doğum günü

Milyarder kadına 220 milyon TL'lik doğum günü

Lübnanlı kadın milyarder 21.5 milyon sterlin (220 milyon TL) harcama yaparak doğum günü partisi düzenledi.

İsmi açıklanmayan milyarder, İspanya, Mijas’ta düzenlediği partiye yakın akraba ve arkadaşlarını davet etti. Aynı anda dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği 20 kadar mini partiye, video konferans görüşmeyle 50 misafiri ağırladı. Milyarderin giydiği 20.1 milyon sterlinlik (205 milyon TL) elbise ilgi odağıydı. Göz alıcı elbise için 1 karattan 4 karata kadar farklı ebatlarda 15 nadir kırmızı elmas kullanıldı.

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