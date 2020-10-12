Milyarder kadına 220 milyon TL'lik doğum günü

İsmi açıklanmayan milyarder, İspanya, Mijas’ta düzenlediği partiye yakın akraba ve arkadaşlarını davet etti. Aynı anda dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği 20 kadar mini partiye, video konferans görüşmeyle 50 misafiri ağırladı. Milyarderin giydiği 20.1 milyon sterlinlik (205 milyon TL) elbise ilgi odağıydı. Göz alıcı elbise için 1 karattan 4 karata kadar farklı ebatlarda 15 nadir kırmızı elmas kullanıldı.