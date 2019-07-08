Milyarder işadamına cinsel tacizden kelepçe

Epstein’in bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. 66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti. 2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamıyla anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı. Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arkadaşlık kurmuş bir isimdi.