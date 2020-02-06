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  3. Milan-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Milan-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Milan-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ndeki Lodi kentinde Milan-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.


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