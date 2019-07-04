Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6068
  • 6,3369
  • 255.016
  • 99.057
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Milano'da mafyacılık faaliyetleri sürdüren Ndrangheta mafyasının 34 üyesi tutuklandı

Milano'da mafyacılık faaliyetleri sürdüren Ndrangheta mafyasının 34 üyesi tutuklandı

Milano'da mafyacılık faaliyetleri sürdüren Ndrangheta mafyasının 34 üyesi tutuklandı

İtalya'nın Milano-Malpensa Havaalanı'nda ticari alanlarda ve otoparkların işletmesinde mafya bağlantıları ortaya çıkarılırken, operasyonlarda 'Ndrangheta mafyasının 34 üyesi tutuklandı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano-Malpensa Havaalanı'nda, ticari alanlarda ve otoparkların işletmesinde ortaya çıkartılan mafya bağlantılarıyla ilgili 34 kişinin tutuklandığı bildirildi. Milano Mafya ile Mücadele Savcılığının talimatıyla 8 kentte toplam 400 jandarmanın katılımıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna göre İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyasının 32'si İtalyan, biri Fas ve biri Romanyalı olmak üzere 34 üyesi tutuklandı. Tutuklananlardan 27'si cezaevine gönderilirken, 7'si için de ev hapsi kararı verildi.

TUTUKLANANLAR ARASINDA BİR POLİTİKACI DA VAR

İtalya resmi haber ajansı ANSA, son yıllardaki faaliyetleriyle ülkenin en büyük mafya grubu olarak gösterilen 'Ndranghetta'ya önemli darbe vurulan operasyonda, Malpensa Havaalanı çevresindeki 2 özel otoparka da el konulduğunu yazdı. Soruşturmanın 2017'de başlatıldığı ve tutuklananlar arasında belediye meclis üyesi bir politikacının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan İtalyan jandarmasının başkent Roma'da dün gerçekleştirdiği operasyonda ise 'Ndranghetta mafyasına ait olduğu belirtilen ve toplam değeri 120 milyon avronun üzerinde 170 kadar taşınmaz mal ile gayrimenkule haciz konulmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri

Bunu kimse beklemiyordu... Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı

Daha önce böyle av taktiği görmediniz