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  3. Mike Tyson eşi Robin Givens'i kıskandı, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
05 Haziran 2020 Cuma 02:22 | Son Güncelleme:

Mike Tyson eşi Robin Givens'i kıskandı, Donald Trump'ı dövmeye kalktı

Mike Tyson eşi Robin Givens'i kıskandı, Donald Trump'ı dövmeye kalktı

Ünlü boksör Mike Tyson'ın ABD Başkanı Trump'ı, kendisine danışmanlık yaptığı dönemde eşiyle aşk yaşadığından şüphelendiği için dövmeye kalktığı ortaya çıktı.

Amerikalı gazeteci Timothy L. O’Brien, ‘TrumpNation’ adlı kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bir olayı kaleme aldı. 1988 yılında Trump, ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson’a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık yapıyordu.

OFİSİNDE HIŞIMLA SALDIRDI

Ancak o dönem Tyson’ın Amerikalı aktris ve model eşi Robin Givens ile Trump’ın gizli aşk yaşadığı öne sürüldü. O’Brien’ın iddiasına göre Tyson bunun üzerine New York’taki ofisi bastı, “Karımla mı birlikte oluyorsun?” diyerek Trump’ı dövmeye kalktı.

VURMAYA DEVAM ET MİKE!

Donald Trump’ın yıllar önce Tyson’a ne cevap verdiği bilinmese de ikili arasındaki arkadaşlık hâlâ devam ediyor. ABD Başkanı, Tyson’ın mayıs ayında antrenman yaptığı bir videoya “Vurmaya devam et Mike” yorumunu yazdı.

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