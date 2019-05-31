  • $5,8682
  • 6,5564
  • 244.638
  • 89.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 13:58 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:30

Middle East Eye haber sitesi: Trump, Türkiye'nin teklifini kabul etti

Middle East Eye haber sitesi: Trump, Türkiye'nin teklifini kabul etti

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

Middle East Eye haber sitesinin iddiasına göre söz konusu karar, iki lider arasında çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi esnasında alındı.

ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının karşı çıktığı “ortak çalışma grubu” fikri, ABD’nin endişelerine karşın Türkiye tarafından sunuluyordu. ABD’li savunma yetkilileri ise böylesi bir çalışma grubuna katılmayı bile şiddetle reddediyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKLİFİ YİNELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

İki liderin Japonya’da düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Altun, şunları kaydetmişti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.”

Nerede O Eski Kadir Geceleri? | #Ramazanözel Bölüm 5

<p>Zorlu kış aylarını Denizli´nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili Yörükleri, ha

Yörükler Yayla Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.