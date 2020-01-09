Miçotakis yalnızlaştıkça saldırganlaşıyor! Dünyaya manasız mesajlar gönderdi

ABD’ye resmİ ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Florida’dan Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ TÜRKİYE"

“Bugün için en büyük sorunumuz, tamamen dürüst olmak gerekirse, Türkiye’dir” ifadelerini kullanan Miçotakis açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Her ne kadar istemediğimiz bir anlaşmayı imzalamamız bizi duygusal olarak rahatsız etse de, sorunumuz Üsküp ve kuzey komşumuz (Kuzey Makedonya) değil. Bugün için en büyük sorunumuz Türkiye.”

"TÜRKİYE'Yİ YALNIZLAŞTIRMALIYIZ"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis:

“ABD’den başlayarak İsrail ve Mısır’a kadar varan Yunan tezlerini destekleyen bir yay oluşturulmuştur. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve anlaşma olmayan bir anlaşma. Bu tabiri kullanıyorum çünkü; Rusya dahi, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını düşünüyor ki, bu konuda ABD ile aynı konumda yer aldı. Türkiye’yi yalnızlaştırabilmek ve ABD’ye durumu anlatabilmek için bütün diplomatik silahlarımızı kullandık " ifadelerini kullandı.