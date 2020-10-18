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18 Ekim 2020 Pazar 23:41 | Son Güncelleme:

Miçotakis ‘korku' duvarını teftiş etti

Miçotakis ‘korku' duvarını teftiş etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına yeni tel duvarın örüldüğü Meriç (Evros) sınır bölgesini ziyaret ederek inşaatı teftiş etti.

Yunanistan, sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemek için 27 kilometre uzunluğunda yeni tel duvar örmeye ve 10 kilometrelik eski kısımları modernize etmeye başladı. Kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

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