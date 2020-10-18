Miçotakis ‘korku' duvarını teftiş etti

Yunanistan, sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemek için 27 kilometre uzunluğunda yeni tel duvar örmeye ve 10 kilometrelik eski kısımları modernize etmeye başladı. Kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.