Miçotakis, İsrail'de Türkiye'ye sataştı

İsrail’de resmi temaslarda bulunan Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye’ye skandal bir benzetmede bulundu.

‘KABADAYI’ BENZETMESİ



Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, “Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız” ifadesini kullandı.