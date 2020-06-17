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  3. Miçotakis, İsrail'de Türkiye'ye sataştı
17 Haziran 2020 Çarşamba 05:27 | Son Güncelleme:

Miçotakis, İsrail'de Türkiye'ye sataştı

Miçotakis, İsrail'de Türkiye'ye sataştı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları devam ederken bu durumu hazmedemeyen Yunanistan küstah açıklamalara devam ediyor.

İsrail’de resmi temaslarda bulunan Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye’ye skandal bir benzetmede bulundu.

‘KABADAYI’ BENZETMESİ

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, “Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız” ifadesini kullandı.

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