Miçotakis hakkında bilinmeyen detay: Türkler kurtardı

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Miçotakis, iktidardaki rakibi Aleksis Çipras'ın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

Babasını darbecilerin ellerinden Türkiye kurtardı

Miçotakis'in babası Konstandinos Miçotakis de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi.

1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye'ye kaçan Konstandinos Miçotakis 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.

FETÖ'CÜ DARBECİLER YUNANİSTAN'I YUVA HALİNE GETİRDİ

Türkiye’deki soruşturmalardan kaçan FETÖ’cülerin, Almanya’dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ’cü Yunanistan’a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan “Embrace Relief Vakfı” deşifre etmişti.

Çipras darbecilere karşı hiçbir adım atmadı

Çipras hükümetinin, FETÖ'cü darbecilere karşı hiçbir adım atmaması Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan'ın yeni lideri Kyriakos Miçotakis'in babasını Türkiye'nin darbecilerin elinden kurtarması, yeni dönemde 'FETÖ'cüler için adım atılır mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

(Yeni Şafak)