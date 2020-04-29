Miçotakis duyurdu... Yunanistan'dan koronavirüs karantinası kararı: Sokağa çıkma yasağı sona eriyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin yeni korona virüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme sürecine girdiğini açıkladı. Normale dönüş kapsamında ülkede 23 Mart’ta yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs’ta sona eriyor. Vatandaşlar serbest şekilde kısıtlama olmadan dışarı çıkabilecek. Küçük işletmelerin 4 Mayısta yeniden açılacağı duyurulurken söz konusu işletmeler arasında elektronik cihaz satan dükkanlar, kitapçılar ve kuaförler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 11 Mayıs’ta ise diğer satış mağazalarının açılacağı bildirildi.

EĞİTİME VERİLEN ARA 11 MAYIS’TA KADEMELİ OLARAK SONA ERİYOR



Yunanistan’da liselerin son sınıflarının 11 Mayıs’ta yeniden eğitime başlayacağı belirtilirken lisedeki diğer kademelerin ve ortaokul öğrencilerinin 18 Mayıs’ta okula döneceği aktarıldı. İlkokul ve kreşlerin ise vaka sayılarında önemli bir artış yaşanmadığı takdirde 1 Haziran’da açılacağı ifade edildi.

Restoran, kafeteryalar ve otellerin de 1 Haziran’da açılacağı duyuruldu. Başbakan Miçotakis, tüm kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğunu açıklayarak yaz ayı boyunca konser ve spor faaliyetlerinin gerçekleşemeyeceğini belirtti.