Michael Jackson'ın eldiveni 700 bin TL'ye gitti
‘Pop'un Kralı' Michael Jackson'ın meşhur beyaz eldiveni açık artırmada 104 bin 711 dolara (Yaklaşık 700 bin TL) Teksas'ta yapılan açık artırmada satıldı.
Kimliği açıklanmayan eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF’e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı. 50 yaşında hayata veda eden Jackson’ın eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlarla bezeliydi.