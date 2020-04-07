Michael Jackson'ın eldiveni 700 bin TL'ye gitti

Kimliği açıklanmayan eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF’e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı. 50 yaşında hayata veda eden Jackson’ın eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlarla bezeliydi.

