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  3. Metroda korkutan deney! 7 metrelik alanda böyle etki yapıyor
26 Mayıs 2020 Salı 21:21 | Son Güncelleme:

Metroda korkutan deney! 7 metrelik alanda böyle etki yapıyor

Metroda korkutan deney! 7 metrelik alanda böyle etki yapıyor

İngiltere'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda koronavirüse sahip bir kişi, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.

Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü. 

Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.   


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