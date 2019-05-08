MET Gala 2019'da çılgınlık yarışı

Eğlence dünyasının ünlü isimleri dün akşam New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala’da bir araya geldi. Ünlüler, yazar Susan Sontag’ın ilk kez 1964 yılında yayınlanan ‘Kamp Üzerine Notlar’ adlı makalesiyle aynı adı taşıyan temayla düzenlendi. Gecenin yıldızı dört farklı elbiseyi üst üste giyen ve her birini kameralar karşısında çıkaran Lady Gaga oldu. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Kendall Jenner gibi isimler seçtikleri en çılgın kıyafetlerle galada arz-ı endam ederken Katy Perry’nin seçtiği dev avizeye benzeyen kıyafetten ise misafirler gözlerini alamadı.