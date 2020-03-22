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  3. Mescidi Aksa koronavirüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı: Ezan okunmaya devam edecek

Mescidi Aksa koronavirüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı: Ezan okunmaya devam edecek

Mescidi Aksa koronavirüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı: Ezan okunmaya devam edecek

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa korona virüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için bu geceden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Konsey, Mescidi Aksa’da ezanın okunmaya devam edileceğini bildirdi.


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