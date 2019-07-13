Merkel'in titreme nöbetlerinin nedeni belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kameralar önünde titreme nöbeti geçirmesi, kamuoyunda "Merkel'in hastalığı ne?" Sorusunu sorarken, uzmanlar Merkel'in hipoglisemi atağı geçirdiğini söylüyor. Peki hipoglisemi atağı nedir? Hipoglisemi atağı kimlerde görülür? Hipoglisemi atağı belirtileri nedir? Kan şekeri düşüklüğü yani hipoglisemi nedir, belirtileri nelerdir ve yapılması gerekenler, yaşam tarzı değişikliğinde dikkat edilmesi gerekenlere dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hipoglisemi normalde düşük kan şekeridemektir. 60 mg/dl'nin altındaki kan şekeri düzeyleri tehlikelidir. Hipogliseminedenleri şeker hastalığı ilaçları öğünün geciktirilmesi ve atlanması aşırı fiziksel hareket aşırı miktarda alkol alınması hipoglisemiye neden olabilir

Merkel'in hastalığı nedir?

Kan şekeri düşüklüğü yani hipoglisemi nedir, belirtileri nelerdir ve yapılması gerekenler, yaşam tarzı değişikliğinde dikkat edilmesi gerekenlere dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hipoglisemi normalde düşük kan şekeri demektir.

60 mg/dl'nin altındaki kan şekeri düzeyleri tehlikelidir. Hipoglisemi nedenleri şeker hastalığı ilaçları öğünün geciktirilmesi ve atlanması aşırı fiziksel hareket aşırı miktarda alkol alınması hipoglisemiye neden olabilir. Hipoglisemi belirtilerine gelecek olursak, halsizlik, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, solgunluk, baş ağrısı, huzursuzluk, titreme, terleme, kalp atışlarının hızlanması ve üşümedir. Hipoglisemi belirtilerinden bir ya da birkaçını yaşadıysanız, bunları mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir. Hipoglisemi fark edildiğinde şeker, şekerli içecek ve yiyecekler meyve suyu alınması genellikle yeterlidir.